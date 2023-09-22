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Народ Украины продемонстрировал огромную храбрость — Байден во время встречи с Зеленским

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Народ Украины продемонстрировал огромную храбрость — Байден во время встречи с Зеленским

Байден подтвердил долгосрочные обязательства по безопасности Украины со стороны Соединенных Штатов

Президент США Джо Байден озвучил высокую оценку стабильности и храбрости украинского народа в условиях полномасштабной агрессии Российской Федерации.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, — пишет Укринформ.

«Народ Украины продемонстрировал огромную храбрость», – подчеркнул президент США.

Также он добавил, что украинцы вдохновляют мир.

Именно поэтому, по его словам, США поддерживают справедливый и крепкий мир, основанный на суверенитете и территориальной целостности Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Президенты и первые леди Украины и США встретились в Белом доме! Как все было НАЖИВО"

Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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Дата публикации
Просмотры
157
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