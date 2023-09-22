Народ Украины продемонстрировал огромную храбрость — Байден во время встречи с Зеленским

Президент США Джо Байден озвучил высокую оценку стабильности и храбрости украинского народа в условиях полномасштабной агрессии Российской Федерации.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, — пишет Укринформ.

«Народ Украины продемонстрировал огромную храбрость», – подчеркнул президент США.

Также он добавил, что украинцы вдохновляют мир.

Именно поэтому, по его словам, США поддерживают справедливый и крепкий мир, основанный на суверенитете и территориальной целостности Украины.

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Напомним, перед визитом в Белый дом президент Зеленский обсудил с главой Минобороны США Ллойдом Остином поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения.

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