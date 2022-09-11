"Народное недовольство станет для Киева большей проблемой, чем войска РФ": какую дезинформацию распространяют оккупанты

Центр противодействия дезинформации обнаружил, что в течение 10 сентября 2022 года оккупанты распространили три дезинформации.

Дезинформацию

В МО РФ заявили: «для достижения целей сво принято решение перегруппировать войска… С этой целью в течение трех суток проведена операция по организованному опрокидыванию изюмско-баллаклийской группировки войск... В ходе которой проведен ряд отвратительных мероприятий».

Дезинформацию

СМИ РФ заявили: «когда потери ВСУ станут известны, народное недовольство станет для Киева большей проблемой, чем войска РФ. Низкая мораль уже проблема для ВСУ, без грандиозных успехов произойдет перелом не только на фронте, но и в тылу – где за событиями наблюдают украинцы».

Дезинформацию

Пропагандист Владимир Соловьев, опубликовал цитату депутат Бундестага Г.Гизи: «Мы отказались от переговоров с РФ, я этого совсем не понимаю, потому что в военном плане Россию невозможно победить. Только если мы устроим третью мировую... Конечно, Украина имеет право на самооборону, но все равно придется…».

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