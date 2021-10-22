Народные депутаты требуют снятия Третьяковой с должности председателя Комитета по вопросам соцполитики

Народный депутат в фракционном чате «Слуги народа» прокомментировала смерть члена депутатской группы «Партія «За майбутнє» Антона Полякова, в частности, фразой «одним врагом меньше».

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины сегодня принял решение об отстранении народного депутата Галины Третьяковой от участия в пяти пленарных заседаниях парламента. Об этом сообщил сопредседатель депутатской группы «Партія «За майбутнє» Тарас Батенко в Верховной Раде.

«Убежден, что это только первый шаг к победе справедливости. Депутатская группа «Партія «За майбутнє» и дальше потребует не только устранения ее от голосования на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, но и снятия с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Мы на этом не останавливаемся», — заявил народный депутат Тарас Батенко.

Напомним народный депутат Галина Третьякова во фракционном чате «Слуги народа» прокомментировала смерть члена депутатской группы «Партія «За майбутнє» Антона Полякова, в частности, фразой «одним врагом меньше».

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