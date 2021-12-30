Народных депутатов в Верховной Раде будут консультировать академики и профессора

Народных депутатов в Верховной Раде будут консультировать академики и профессора

К сотрудничеству с народными избранниками намерены привлечь ученых и практиков в области права.

В Верховной Раде будет создан научно-консультативный совет, в который войдут около 90 ученых и практиков в области права.

Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук на своей Facebook-странице.

По его словам, он подписал распоряжение, согласно которому "академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектов".

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"Также они будут нарабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, будут заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности", — объяснил направления работы этого консультативного совета Стефанчук.

Глава ВР надеется, что с помощью ученых удастся повысить качество законодательства и восстановить общественное доверие к законодательной власти.

Напомним, Окружной административный суд Киева открыл дело по иску Виктора Януковича к Верховной Раде об отсутствии у народных депутатов компетенции для признания его самоустранения от осуществления полномочий главы государства.

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