Народный депутат Илья Кива расстрелял из автомата портрет Степана Бандеры: видео

Одиозный политик посвятил свой ролик Дню освобождения Киева от нацистов.

В субботу, 6 ноября, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива опубликовал еще одно видео, на котором он стреляет из автомата, несмотря на то, что публикация подобных кадров уже стала поводом для возбуждения уголовного производства.

Видеоролик нардеп опубликовал в своем Telegram-канале, посвятив его Дню освобождения Киева от нацистских кафиров.

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Кадры со стрельбой были сняты на территории стрелкового комплекса. Кива ведет стрельбу по мишеням, на которых развешаны портреты, в частности Степана Бандеры и Адольфа Гитлера.

"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили начать отмечать праздник, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", — заявил он.

Кроме того, в ролике есть кадры с возложением Кивой цветов к памятнику советскому военачальнику Николаю Ватутину.

Напомним, одиозный политик Илья Кива записал феерическое видео с выстрелами и салютами с пылкой речью о смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры.

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