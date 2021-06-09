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Народный депутат рассказал, сколько будет стоить гектар после открытия рынка земли Актуально

Народный депутат рассказал, сколько будет стоить гектар после открытия рынка земли

УНИАН

По словам Сергея Лабазюк, зафиксирована кадастровая оценка рядом с рыночной ценой будет одним из ключевых факторов, который будет влиять на ценообразование.

На старте открытия рынка земли 1 июля стоимость одного гектара достигать двух тысяч долларов США. Такой прогноз дал народный депутат Украины (депутатская группа "Партия "За майбутнє"), член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк.

По его словам, в настоящее время существуют различные прогнозы экспертов относительно стоимости земли на первых этапах функционирования рынка. В основном они колеблются в пределах от 1,5 до 2 тысяч долларов.

"Однако считаю, что в начале открытия рынка земля будет стоить до 2 тысяч долларов. Удовлетворит это людей? Очевидно, что нет ... Для того, чтобы избежать спекуляций и объективно оценить землю, нужно ввести четкий государственный механизм", — заявил Сергей Лабазюк .

Как отметил народный депутат, сейчас в оценке земли существуют существенные недостатки, заложенные еще в начале 2000-х во время паи. Речь о том, что стоимость гектара в селах одного региона отличается от стоимости земли в другом.

Между тем, по словам Сергея Лабазюк, зафиксирована кадастровая оценка рядом с рыночной ценой будет одним из ключевых факторов, который будет влиять на ценообразование. Именно поэтому Министерство аграрной политики и продовольствия должен немедленно решить проблему с необоснованным кадастровой оценке, отметил представитель партии "ЗА БУДУЩЕЕ".

Напомним 31 марта 2020 Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Согласно закону, с 1 июля 2021 в Украине отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. В первый период — до 1 января 2024 — покупать землю на открытом рынке смогут лишь граждане, территориальные общины и государство.

 