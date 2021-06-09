Народный депутат рассказал, сколько будет стоить гектар после открытия рынка земли

По словам Сергея Лабазюк, зафиксирована кадастровая оценка рядом с рыночной ценой будет одним из ключевых факторов, который будет влиять на ценообразование.

На старте открытия рынка земли 1 июля стоимость одного гектара достигать двух тысяч долларов США. Такой прогноз дал народный депутат Украины (депутатская группа "Партия "За майбутнє"), член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк.

По его словам, в настоящее время существуют различные прогнозы экспертов относительно стоимости земли на первых этапах функционирования рынка. В основном они колеблются в пределах от 1,5 до 2 тысяч долларов.

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"Однако считаю, что в начале открытия рынка земля будет стоить до 2 тысяч долларов. Удовлетворит это людей? Очевидно, что нет ... Для того, чтобы избежать спекуляций и объективно оценить землю, нужно ввести четкий государственный механизм", — заявил Сергей Лабазюк .

Как отметил народный депутат, сейчас в оценке земли существуют существенные недостатки, заложенные еще в начале 2000-х во время паи. Речь о том, что стоимость гектара в селах одного региона отличается от стоимости земли в другом.

Между тем, по словам Сергея Лабазюк, зафиксирована кадастровая оценка рядом с рыночной ценой будет одним из ключевых факторов, который будет влиять на ценообразование. Именно поэтому Министерство аграрной политики и продовольствия должен немедленно решить проблему с необоснованным кадастровой оценке, отметил представитель партии "ЗА БУДУЩЕЕ".

Напомним 31 марта 2020 Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Согласно закону, с 1 июля 2021 в Украине отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. В первый период — до 1 января 2024 — покупать землю на открытом рынке смогут лишь граждане, территориальные общины и государство.

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