"Нарушение границ Украины будет дорого стоить": новый канцлер Германии пригрозил России

Зеленский встретится с Шольцом.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Россия дорого заплатит за нарушение территориальной целостности и границ Украины.

Об этом рассказали в ТСН.14:00 15 декабря.

"Нарушения границ Украины будут дорого стоить. Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой перед тем, как планировать детали возможных экономических мер. Нормандский формат превыше всего. Берлин хочет вернуть Россию за стол переговоров", — подчеркнул он.

С Шольцом, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу в Брюсселе перед саммитом "Восточного партнерства". Там они обсудят реализацию Минских соглашений и наращивание Россией войск недалеко от Украины.

Между тем новое немецкое правительство не комментирует сообщение газеты Bild, что предыдущее правительство Ангелы Меркель блокировало поставки оружия Украине благодаря механизмам внутри НАТО. Однако косвенно заявляет, что вместо предоставления Украине оружия для самозащиты лучше попытаться уговорить Кремль отступить дипломатическим путем.

Новости мира: Зеленский проведет встречу с канцлером Германии и президентом Франции

"Речь идет о деэскалации ситуации. Наша цель добиться ясности с российской стороны, получить информацию. Мы не хотим еще больше лить масло в огонь", — заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт.

Как сообщалось, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупредила, что ЕС может расширить или принять дополнительные санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе стартует саммит "Восточного партнерства" с участием лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза.

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