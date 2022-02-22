Нарушение международного права: Совет Европы призвал РФ отменить решение о признании "ЛДНР"

Совет Европы подтверждает свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Совет Европы призвал РФ отменить решение о признании так называемых "народных республик" на территории ОРДЛО и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, пишет Укринформ.

"Признание Российской Федерацией так называемых "народных республик" в Донецке и Луганске является нарушением международного права и односторонним нарушением Минских соглашений, которые остаются единственной основой для урегулирования конфликта на Донбассе. Совет Европы подтверждает свою твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах”, — говорится в тексте сообщения.

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"Мы призываем Российскую Федерацию упразднить это решение и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации", — подчеркнул генсек СЕ.

"Мы настоятельно призываем наши государства-члены разрешить свои разногласия путем диалога на основе уважения принципов, закрепленных в Уставе Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека", — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и ЛДНР.

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине по признанию Россией "независимости" "ЛДНР".

Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР". В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков – для Украины.

Напомним, жители оккупированного Донецка сообщают о вхождении чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники из Донецка в северо-западном направлении в линию столкновения.

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