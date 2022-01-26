Нарушение прав человека и сбитие рейса MH17: ЕСПЧ рассмотрит иск Украины и Нидерландов против России

Нарушение прав человека и сбитие рейса MH17: ЕСПЧ рассмотрит иск Украины и Нидерландов против России

Слушания должны были начаться в ноябре прошлого года, но затянулись из-за устранения судьи.

Европейский суд по правам человека сегодня, 26 января, рассмотрит иск Украины и Нидерландов против России.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 26 января.

Отмечается, что слушания должны были начаться еще в ноябре прошлого года, но из-за отстранения от рассмотрения дела специального судьи, назначенного в отношении РФ, все затянулось.

Рассмотрение будет касаться сразу нескольких межгосударственных исков. В частности, о нарушении прав человека на временно оккупированных Россией восточных территориях Украины. А также по поводу сбития малайзийского Боинга в небе над Донбассом.

Ранее сообщалось, что сторона обвинения требует приговорить четырех фигурантов дела о крушении самолета в небе над Донбассом в 2014 году к пожизненному заключению. Речь идет о трех гражданах России — Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Игоре Гиркине и украинце Леониде Харченко.

Напомним, пассажирский Боинг "Малайзийских авиалиний" был сбит 17 июля 2014 года над временно оккупированной частью Донецкой области. Погибли 298 человек. Международная следственная группа не сомневается, что лайнер сбили россияне с российской ракетной установки "Бук", привезенной из России.

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