Андрей Сибига / © Владимир Зеленский

Реклама

Российская агрессия представляет угрозу всей Европе. На фоне попыток Кремля инициировать дискуссии о «новой архитектуре безопасности в Европе», российские ракеты и беспилотники подрывают действующий порядок безопасности в Европе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя инцидент с нарушением польского воздушного пространства во время атаки.

Реклама

«Очередное вторжение в воздушное пространство Польши (и НАТО) в результате масштабной российской атаки на Украину свидетельствует об угрозах, которые российская агрессия представляет для всей Европы и трансатлантического сообщества», — отметил он.

Реклама

Он отметил важность усилить давление на Россию, укрепить противовоздушную оборону Украины и продвигать мирные усилия.

«Мы солидарны с Польшей и польским народом. Мы тесно сотрудничаем, чтобы оказать всю необходимую помощь в расследовании этого инцидента и предотвращении подобных угроз в будущем», — добавил глава МИД.

Что предшествовало

Сегодня, 20 ноября, в Польше прозвучали сирены воздушной тревоги из-за массированной российской атаки на Украину. В частности, жители Люблина сообщали о звуках сирен.

Жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили уведомление RCB из-за воздушной атаки Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию Украины.

Реклама

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что получил доклад о возможном нарушении польского воздушного пространства во время массированной российской атаки на западные регионы Украины.

Туск созвал срочное совещание после нарушения воздушного пространства страны неизвестным объектом на фоне массированной российской атаки на Украину.

В совещании примут участие министры, представители Вооруженных сил Польши и руководители специальных служб.

Информацию о типе неизвестного объекта и обстоятельствах нарушения воздушного пространства польская сторона пока не уточнила.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров