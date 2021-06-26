Нарушил COVID-ограничения: глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей

Нарушил COVID-ограничения: глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей

Нарушение карантина возмутило людей больше, чем внебрачные отношения уже экс-министра британского Минздрава.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подал в отставку после того, как поцеловал свою коллегу Джину Коладанджело, нарушив этим требование социальной дистанции.

Об этом пишет ВВС.

В письме к премьер-министру Борису Джонсону он сказал, что правительство "должно быть честным перед людьми, которые так много пожертвовали в этой пандемии, когда мы их подвели".

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"Я понимаю огромные жертвы, которые принесли все в этой стране, которые принесли вы. Те из нас, кто устанавливает эти правила, должны их соблюдать, поэтому я вынужден уйти в отставку", — добавил позже в видеообращении.

Глава британского правительства, со своей стороны, выразил сожаление по поводу отставки Хэнкока. "Я благодарен за вашу поддержку и считаю, что ваш вклад в общественную службу далек от завершения", — отметил Джонсон.

В то же время на Даунинг-стрит сообщили, что новым министром здравоохранения уже назначен экс-канцлер казны Саджид Джавид.

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Скандал вокруг Хэнкока вспыхнул после публикации в таблоиде The Sun фотографий, на которых экс-министр страстно целуется со своей коллегой и давней подругой Джиной Коладанджело. Заметим, что оба они женаты и имеют детей.

Предварительно, инцидент произошел в помещении британского Департамента здравоохранения. Коладанджело, знакомая с Хэнкоком со времен Оксфордского университета, после огласки тоже решила уйти с должности неисполнительного директора Министерства здравоохранения.

Ранее министра здравоохранения Румынии Власти Войкулеску оштрафовали на 1500 леев (около 10 тысяч гривен) за отсутствие защитной маски в здании парламента. Чиновник объяснил, что снял маску, потому что хотел пить, а рядом якобы никого не было.

Как политики разных стран нарушают карантин – "COVID-дайджест"

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