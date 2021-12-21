"Нас это не устраивает": Путин предостерег Запад от "забалтывания" Москвы в переговорах по российским "гарантиям безопасности"

"Нас это не устраивает": Путин предостерег Запад от "забалтывания" Москвы в переговорах по российским "гарантиям безопасности"

Путин заявил, что Россию такое развитие событий не устроит.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москву не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по "гарантиям безопасности".

Об этом глава Кремля заявил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ 21 декабря.

"Есть и опасность, что будет попытка заговорить, погрузить в какое-нибудь болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Чтобы всем было понятно, мы это понимаем, и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит", – сказал Путин.

По его словам, РФ хочет получить ясный и исчерпывающий ответ на свои требования. Он подчеркнул, что Россия надеется на конструктивные содержательные переговоры с видимым конечным результатом, который, по его словам, обеспечил бы равную безопасность для всех.

Ранее президент России Владимир Путин 21 декабря заявил, что требования Москвы к США и НАТО не являются ультиматумом.

Напомним, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Москва требует у НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

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