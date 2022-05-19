"Нас не хотели слышать, пока не стало поздно": Ермак призвал ЕС санкциями разрушить энергетическую диктатуру России

"Нас не хотели слышать, пока не стало поздно": Ермак призвал ЕС санкциями разрушить энергетическую диктатуру России

Санкции способны лишить Россию денег, технологий и материалов, нужных для восстановления военного потенциала. Однако пяти предыдущих пакетов для этого недостаточно.

Поэтому среди главных санкционных целей должно быть полное эмбарго на российские энергоносители.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Chatham House на дискуссии "Поддерживая Украину: делает ли Запад достаточно".

"Конечно, они (санкции – ред.) не оказывают немедленного и непосредственного влияния на боевые действия, как поставки оружия. Но они способны ограничить возможности России проводить агрессивную политику. Они способны лишить ее финансов, технологий и материалов, необходимых для восстановления военного потенциала. Поэтому они должны быть долгосрочными. Эффективное наказание России также будет сдерживать других потенциальных агрессоров", – пояснил Ермак.

Он подчеркнул, что пяти имеющихся санкционных пакетов очевидно недостаточно для этого. Поэтому, среди главных целей должно быть:

полное эмбарго на российские энергоносители;

парализация всего банковского сектора и доступ к финансовым рынкам;

надлежащее внимание следует уделить координации действий партнеров и вторичных санкций против государств и компаний, которые помогают агрессору обходить санкции.

"Также очень важно признание России страной-спонсором терроризма. Сейм Литвы это уже сделал. И в Сенате США также зарегистрировали соответствующую резолюцию. Эти действия должны служить примером для других государств", — отметил руководитель ОП.

Он также сообщил, что с 24 февраля ЕС ежедневно платил 800 млн дол. за импорт российской нефти и газа.

"Этими деньгами ЕС косвенно финансировал российскую агрессию против нашей страны. Такое содействие мы видели и раньше, в частности, при попытке реализации проекта "Северный поток-2". Вы помните, мы предупреждали, что Россия рассматривала и будет рассматривать такие проекты, как геополитическое оружие, предупреждали о неизбежности энергетического шантажа. Но нас не хотели слышать, пока не стало поздно. Теперь мы хотим быть услышаны с первого раза. Мы предлагаем партнерам использовать уникальную возможность – в короткие сроки избавиться от зависимости от российских энергоносителей, разрушить энергетическую диктатуру и лишить Россию геополитического оружия", — подчеркнул Ермак.

Он также приветствовал решение Еврокомиссии ввести полный запрет на импорт российской нефти. По словам руководителя ОП, рекомендация Украины – это введение регулируемого импортного налога или тарифа и хранение средств за энергоносители на специальном счете.

"Мы приветствуем также аналогичную инициативу США по внедрению ЕС пошлин на российскую нефть. Тем более что средства от уплаты пошлины могут поступать в фонд восстановления Украины", – сказал Ермак.

Напомним, ЕС не может ввести шестой санкционный пакет против РФ, поскольку несколько стран – против, в том числе Венгрия. Будапешт готов разблокировать пакет, только если Еврокомиссия выплатит ему инвестиционный пакет в размере 15-18 млрд евро.

Ермак сделал заявления по поводу санкций для РФ во время встречи с европейскими чиновниками

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