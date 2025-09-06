"Нас не интересует, что думают в Москве": Сийярто резко отреагировал на заявление Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто / © Associated Press

Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз. Даже учитывая, что диктатор-президент РФ Владимир Путин якобы не отрицает членства Киева.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Политик заявил, что позицию Будапешта "не определяют из-за границы".

"Нам безразлично, что думает Москва о членстве Украины в ЕС. Нас интересует, что думают венгерские люди, а они выразили свое мнение: они не хотят, чтобы Украина была членом ЕС", - подчеркнул Сийярто.

Кроме того, глава МИД Венгрии набросился на Зеленского, якобы пожаловавшегося на Будапешт в Евросовете. По словам Сийярто, президент Украины "опять выходил со своей точки зрения".

Кроме того, он еще раз повторил, мол, вступление Украины в ЕС грозит венгерским фермерам и местному рынку.

Заявление Зеленского

Владимир Зеленский во время поездки в Ужгород призвал некоторых европейских «друзей» Москвы, в частности Венгрию, также сигналы от диктатора РФ Владимира Путина о том, стремление Киева вступить в Евросоюз является его «законным выбором».

Глава государства подчеркнул, что не видит причин блокирования вступления в ЕС со стороны Будапешта, ведь Киев выполняет все рекомендации Евросоюза.

«Если даже Путин не возражает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии, по кластерам переговоров (о вступлении Украины в ЕС — ред.) выглядят действительно странно», — сказал Зеленский.