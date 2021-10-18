"Нас не интересует мнение России о вступлении Украины в НАТО": в МИД отреагировали на заявления в Кремле

"Нас не интересует мнение России о вступлении Украины в НАТО": в МИД отреагировали на заявления в Кремле

Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление Кремля о том, что "существование разделенной Европы не отвечает интересам России, а вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием".

Соответствующее заявление опубликовал на странице в Twitter министр МИД Дмитрий Кулеба.

Как отметил дипломат, наихудший сценарий произошел, когда Россия напала на украинские земли и продолжает убивать украинцев на востоке Украины. И добавил, власти России не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в НАТО.

"Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украине, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе", — написал министр.

Худший сценарий уже состоялся: нападение РФ на Украине, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Альянсе. https://t.co/AKK5JxfuoB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18 2021

Что было раньше:

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что расширение инфраструктуры НАТО на территории Украины будет означать для Москвы сечение "красных линий". По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно обсуждал это с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

будет означать для Москвы сечение "красных линий". По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно обсуждал это с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил президенту России Владимиру Путину. По его словам, "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. "С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", — написал Кулеба.

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