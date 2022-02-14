"Нас пугают великой войной": Зеленский ввел 16 февраля новый праздник — День единения

Президент подчеркнул, что только путем переговоров и Донбасс, и Крым вернутся в Украину.

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по поводу российской агрессии и призвал украинцев не паниковать.

Глава государства рассказал, что решил ввести в Украине новый праздник — День единения, который будет отмечаться 16 февраля. Соответствующий указ президент уже подписал.

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — сказал Зеленский.

В этом же указе анонсировано повышение денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30 процентов.

По словам президента, у всех украинцев есть "большое европейское стремление": желание свободы и готовность за нее бороться.

"На нас с неба смотрят 14 тысяч защитников и мирных граждан, погибших в этой войне. И мы не предадим их памяти. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы "никогда не умели сдаваться и не собираются этому учиться".

Зеленский издал указ о Дне единения в Украине

Напомним, что Владимир Зеленский установил дедлайн нардепам и олигархам на возвращение в Украину, "иначе будут серьезные выводы".

Читайте также: