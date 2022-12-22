"Нас водили за нос": Путин разродился бредом о "мирных договоренностях" и "общих корнях"

Хозяин Кремля заявил, что Россию обманули, поэтому у нее не было другого выбора, как начать боевые действия, чтобы защитить "наших людей" в Украине.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты и Украина "водили за нос" Кремль, обещая мирные договоренности.

Об этом он говорил на пресс-конференции в четверг, 22 декабря.

"Мы все терпели, терпели, терпели, надеялись на какие-то мирные договоренности. Сейчас выясняется, что нас водили за нос", — заявил Путин, добавив, что такая страна Соединенные Штаты давно "этим занимается".

Нынешними событиями, как назвал российский президент войну в Украине, США якобы достигли своего результата.

"У нас не было выбора, кроме тех действий [т.е. войны в Украине], которые были предприняты в конце февраля текущего года", — попытался он объяснить агрессию.

Целью войны в Украине Путин цинично назвал "защиту людей, которые чувствуют себя частью нашего народа, частью нашей культуры".

“Мы исходили из чего в свое время? Ну, хорошо, Советский Союз прекратил свое существование, но наши общие исторические корни, корни культуры, духовной общности, они будут сильнее, чем то, что нас растягивает”, — заявил российский президент.

Виновниками потери "общих корней" украинцев и россиян Путин, по своему обычаю, назвал "сторонние силы" и крайних националистов, пришедших к власти после развала СССР, не уточнив, правда, в каком именно государстве.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, отдающий приказы об ударах по мирным жителям Украины, заявил, что до сих пор считает украинский народ "братским".

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