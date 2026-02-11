"Нас заставляют отдавать территории": в Раде жестко оценили переговоры с РФ

Роман Костенко

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что нынешний переговорный процесс с Россией для Украины невыгоден и не имеет реальных результатов.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По словам народного депутата, украинская сторона заходит в переговоры без достаточно сильных позиций, что ослабляет возможности достижения приемлемых договоренностей.

"Когда мы садимся за стол переговоров, у нас нет факторов, позволяющих хотя бы зафиксировать линию фронта. Я уже не говорю о том, что нас заставляют отдавать наши территории – это вообще недопустимо", – отметил Костенко.

Он также обратил внимание, что Россия пытается усилить давление на Украину как на фронте, так и вне его, в частности из-за ударов по энергетической инфраструктуре в период сильных морозов.

"Они пытаются склонить нас к уступкам. Когда Россия представляет свои аргументы, а у нас нет сильных контраргументов, переговоры становятся безрезультативными", - сказал депутат.

Костенко подчеркнул, что требования Кремля выходят за пределы территориальных вопросов и касаются также навязывания русского языка и русской церкви.

"Россия требует, чтобы мы сдали территории, мы этого не делаем. Они навязывают свой язык, церковь – для них это принципиально. И мы фактически ведем переговоры на условиях Российской Федерации", – пояснил он.

В то же время, народный депутат подчеркнул, что выступает за мир, но не за счет интересов украинцев, которые остаются на оккупированных территориях.

"Мир лучше войны, но не за счет наших людей и наших земель. Даже если будет достигнута какая-то договоренность, мы должны думать о возвращении своих территорий и людей", - добавил Костенко.

По его словам, Украина должна готовиться к длительному противостоянию и ждать более благоприятных дипломатических условий, параллельно усиливая обороноспособность.

Напомним, ранее Сергей Лавров откровенно назвал ультимативные требования Кремля к Украине, чтобы прекратить войну. По его словам, якобы Москва согласна с тем, чтобы Украина сохранилась как государство, но Киев должен стать нейтральным.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны считают, что эти заявления свидетельствуют о том, что РФ фактически признали план превращения страны во вторую Беларусь. Ведь требования к украинскому "нейтралитету" направлены на превращение страны в пророссийское государство-посредника.