"Нас заставляют отдавать территории": в Раде жестко оценили переговоры с РФ
Мирные переговоры Украины с Россией проходят под давлением и не дают результатов, заявил нардеп Роман Костенко.
Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что нынешний переговорный процесс с Россией для Украины невыгоден и не имеет реальных результатов.
Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
По словам народного депутата, украинская сторона заходит в переговоры без достаточно сильных позиций, что ослабляет возможности достижения приемлемых договоренностей.
"Когда мы садимся за стол переговоров, у нас нет факторов, позволяющих хотя бы зафиксировать линию фронта. Я уже не говорю о том, что нас заставляют отдавать наши территории – это вообще недопустимо", – отметил Костенко.
Он также обратил внимание, что Россия пытается усилить давление на Украину как на фронте, так и вне его, в частности из-за ударов по энергетической инфраструктуре в период сильных морозов.
"Они пытаются склонить нас к уступкам. Когда Россия представляет свои аргументы, а у нас нет сильных контраргументов, переговоры становятся безрезультативными", - сказал депутат.
Костенко подчеркнул, что требования Кремля выходят за пределы территориальных вопросов и касаются также навязывания русского языка и русской церкви.
"Россия требует, чтобы мы сдали территории, мы этого не делаем. Они навязывают свой язык, церковь – для них это принципиально. И мы фактически ведем переговоры на условиях Российской Федерации", – пояснил он.
В то же время, народный депутат подчеркнул, что выступает за мир, но не за счет интересов украинцев, которые остаются на оккупированных территориях.
"Мир лучше войны, но не за счет наших людей и наших земель. Даже если будет достигнута какая-то договоренность, мы должны думать о возвращении своих территорий и людей", - добавил Костенко.
По его словам, Украина должна готовиться к длительному противостоянию и ждать более благоприятных дипломатических условий, параллельно усиливая обороноспособность.
Напомним, ранее Сергей Лавров откровенно назвал ультимативные требования Кремля к Украине, чтобы прекратить войну. По его словам, якобы Москва согласна с тем, чтобы Украина сохранилась как государство, но Киев должен стать нейтральным.
В то же время, аналитики американского Института изучения войны считают, что эти заявления свидетельствуют о том, что РФ фактически признали план превращения страны во вторую Беларусь. Ведь требования к украинскому "нейтралитету" направлены на превращение страны в пророссийское государство-посредника.