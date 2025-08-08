"Нас ждут тяжелые компромиссы": Гетманцев сделал нелестный прогноз о границах 1991 года

Даниил Гетманцев / © УНИАН

Реклама

Украина движется в направлении мира, но путь к нему будет сложным и потребует от государства серьезных компромиссов.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новости.Live.

В интервью он подчеркнул, что Украина готова к любым форматам переговоров, лишь бы они приближали завершение войны.

Реклама

По словам Гетманцева, уже есть признаки реальных требований со стороны России, также получивших отражение в позиции США, что создает основу для потенциальных договоренностей.

«Признаки реальных требований от РФ, не вымышленных, а подлинных, уже есть. Они есть в США. И это создает определенную базу для договоренностей», — отметил он.

В то же время, политик призвал украинцев не иметь завышенных ожиданий.

«Я бы не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы получим границы 1991 года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы. Но они крайне необходимы и от них зависит будущее страны», — отметил он.

Реклама

Гетманцев подчеркнул, что главной задачей Украины остается обеспечение мира и безопасности, даже если это потребует сложных решений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активной переговорной работе с международными партнерами. По его словам, главная цель — сформировать общую позицию, которая позволит достичь реального и устойчивого мира для Украины. Глава государства подчеркнул: дедлайн для России по прекращению огня уже озвучен.

Также президент США Дональд Трамп усиливает экономическое давление на Россию, стремясь вынудить Кремль остановить войну в Украине. Сочетая жесткие предупреждения с дипломатическими заявлениями, он открыто говорит о намерениях ударить по российским нефтяным доходам — главному источнику финансирования армии РФ.