Наш долг – погасить пожар российской агрессии — Украина в ООН

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин на открытых дебатах Совбеза по укреплению доверия к поддержанию мира, — пишет Укринформ.

По ее словам, Совет Безопасности ООН сейчас не является надежным ориентиром для укрепления доверия, поскольку «не способен выполнять то, ради чего был создан» в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.

«Самая кровавая на европейском континенте за последние восемь десятилетий полномасштабная война началась именно во время заседания Совета Безопасности», – отметила Гайовишин.

Безответственное поведение только одной страны полностью подорвало доверие, отметила дипломат, подчеркнув, что Украина решительно выступает за ее восстановление.

«Мы добьемся успеха только при условии обеспечения подотчетности и достаточного и надлежащего применения инструментария принуждения к нарушителю», — сказала она.

«Когда у вас дома пожар, вы не поедете в строительный магазин покупать новые обои, а прежде будете тушить огонь, – отметила заместитель постпреда. – Наша обязанность – потушить этот пожар, пожар российской агрессии».

Она напомнила, что в апреле вероятный преступник, закрепивший нарушение суверенитета и территориальной целостности другого государства в своей конституции, председательствовал в Совбезе.

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По словам Гайовишин, мир должен действовать так же, как восемь десятилетий назад, когда Нюрнбергский трибунал служил средством борьбы с нарушениями и агрессией.

«Мы верим, что предстоящий судебный процесс над российскими военными преступниками будет играть такую же роль», – резюмировала заместитель постоянного представителя Украины при ООН.

Напомним, российский дипломат Сергей Лавров сделал очередное циничное заявление о "нацистском режиме Киева" и "госперевороте" 2014 года.

В Совбезе ООН для делегации Лаврова применили правило времен холодной войны.

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