"Наша цель — членство в НАТО: Маркарова объяснила, почему Украине не нужен статус основного союзника вне Альянса

"Наша цель — членство в НАТО: Маркарова объяснила, почему Украине не нужен статус основного союзника вне Альянса

Она напомнила, что Украина имеет статус Партнерства с расширенными возможностями (EOP).

Украине не нужен статус основного союзника вне НАТО. Такой статус предоставляют странам, которые не планируют или не могут вступить в Альянс.

Об этом во вторник, 7 сентября, заявила посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова.

"MNNA — статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас", — написала она на странице в Facebook.

Маркарова напомнила, что Украина имеет статус партнерства с расширенными возможностями (EOP), который предоставляет большие возможности как усиленного сотрудничества с НАТО, так и улучшение украинской интероперабильности и развития способностей.

"США стратегический партнер, который не только активно помогает нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включая летальное оборонное, но с которым во время визита президента Зеленского мы только что подписали очень сильное Рамочное соглашение между МО Украины и Пентагоном по стратегическим основам оборонного партнерства, которое является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери к конкретным крупным проектам, над которыми МО и МИД уже начало работу. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США — как членов НАТО, так и других ", — отметила Маркарова.

Напомним: 8 сентября депутаты соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады для принятия обращения о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Соответствующее распоряжение подписал председатель ВР Дмитрий Разумков по требованию 153 нардепов.

для принятия обращения о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Соответствующее распоряжение подписал председатель ВР Дмитрий Разумков по требованию 153 нардепов. Постановление об обращении к США в апреле зарегистрировал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко. Как говорится в пояснительной записке, целью постановления является "задействование механизмов стратегических гарантий безопасности для обеспечения территориальной целостности государства и получения надлежащей международной военной помощи". НАТО сложно принять страну, где есть военный конфликт: посол Германии в Украине

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