"Наша неопределенность подтолкнула Путина к вторжению": Джонсон раскритиковал НАТО из-за Украины

Борис Джонсон раскритиковал НАТО за недостаточную решимость по отношению к Украине, призвав Запад как можно быстрее интегрировать страну в Альянс.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал решение саммита НАТО в Вильнюсе касательно Украины. Он подчеркнул, что Альянсу следует быть более решительным и принять к себе Киев, ведь Украина платит высокую цену за развязанную Россией полномасштабную войну, которая длится уже более 500 дней.

Об этом Джонсон написал в колонке для Daily Mail.

"Они должны были быть сильными. В этом суть НАТО. Они должны были продемонстрировать, что их ни в коем случае не пугает Владимир Путин. Они должны продемонстрировать, что страны НАТО признают огромную жертву Украины и обязательства, которые это налагает на нас на Западе — и они должны были найти ответ. Более 500 дней украинцы противостояли российскому наступлению, войне, которую они ничем не спровоцировали", — подчеркнул Джонсон.

Борис Джонсон подчеркнул, что лидерам НАТО предстояло продемонстрировать, несомненно, свою веру в фундаментальный принцип Организации Североатлантического договора – успешнейшего военного Альянса в истории.

"Ни одна страна не сделала и не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна больше не нуждается в членстве в НАТО", — отметил экс-премьер Британии.

Борис Джонсон также подчеркнул, что "выводы Вильнюсского саммита не более жесткие или убедительные, чем Бухарестские выводы НАТО в 2008 году", из-за чего "неудивительно, что президенту Зеленскому сначала было трудно скрыть свое разочарование".

По его словам, именно нерешительность Запада побудила Путина вторгнуться в Украину.

"Когда "согласятся союзники"? Когда условия "будут выполнены"? Согласно Бухарестским выводам, союзники договорились обо всем этом 15 лет назад! Когда мы усвоим урок последних 20 лет обращения с Путиным? Именно наша неопределенность, наши колебания, наши попытки погнаться за двумя зайцами и подтолкнули его к вторжению", — резюмировал Джонсон.

Напомним, Борис Джонсон предостерег США от "усталости" от Украины и призвал продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против РФ.

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