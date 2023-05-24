"Наша война – не война?": в Грузии объяснили, почему не вводят санкции против РФ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что санкции против России нанесут крах экономике страны, а также возмутился, что мировое сообщество не ввело ограничения против России во время войны в Грузии в 2008 году.

Об этом сообщает "Первый канал" грузинского вещания.

"У нас была война в 2008 году, помните кого-то, кто ввел санкции против России, наша война – не война, а война в Украине – война? Где логика?", — заявил премьер-министр Грузии во время выступления на панельной дискуссии ежегодного Катарского экономического форума

По словам Гарибашвили, после войны в 2008 году США и Европа продолжали вести дела с Россией в обычном режиме.

"Экономика Грузии рухнет, мы нанесем вред нашему народу, если введем двусторонние экономические санкции против России... Должен сказать, что мы были очень разочарованы тем, что после войны 2008 года с Россией бизнес шел в обычном режиме. После той разрушительной войны 20% территории нашей страны до сих пор оккупированы Россией, Россия построила две военные базы на нашей исторической земле, Россия признала т.н. независимость наших исторических регионов и эта оккупация продолжаются", — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия поддерживает Украину и стремится к тому, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. По его словам, страна присоединилась к более чем 500 резолюциям, заявкам на всех международных платформах и полностью соблюдает финансовые международные санкции.

"Что касается экономических санкций, то товарооборот Грузии с Россией составляет менее одного миллиарда долларов. Для сравнения, ЕС торгует всего за четыре дня столько, сколько мы торгуем за целый год. Это смешно. Логики нет. Это нанесло бы ущерб национальным интересам нашей страны", — заявил Ираклий Гарибашвили.

Напомним, в Россию прилетел первый за 4 года самолет из Грузии.

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