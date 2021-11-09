Наша задача — как можно быстрее доработать законопроекты, которые делают невозможным преступления "родительского киднепинга", — Суслова

От "родительского киднепинга" больше всего страдают именно дети.

Комитет ВРУ по правам человека под председательством народного депутата Дмитрия Лубинца провел общественные обсуждения двух законопроектов, которые должны криминализировать явления "родительского киднепинга" — похищение ребенка одним из родителей у другого.

Об этом на своей странице в Facebookсообщила лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.

"Сегодня в Комитете Верховной Рады Украины по правам человека произошло очень важное событие. Под председательством народного депутата Дмитрия Лубинца представители органов государственной власти, общественных организаций, юристы и адвокаты обсудили два сверхважных законопроекта, призванных положить конец похищению детей одним из родителей у другого. А именно: "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за самочинное изменение места жительства ребенка одним из родителей" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании некоторых вопросов в спорах по определению места и условий участия в воспитании малолетнего ребенка", – пишет Ирина Суслова.

Она отметила, что от "родительского киднепинга" больше всего страдают именно дети. Сегодня государственная система не может реагировать на те вызовы, с которыми сталкиваются тысячи родителей, ставших жертвами похищения родных детей другим отцом.

"У нас есть сотни обращений о том, что один из родителей похитил ребенка, иногда при содействии посторонних лиц или группой лиц, иногда даже с применением оружия. При этом "отец-похититель" не предоставляет другому родителю никакой информации о том, где находится ребенок, в каком она состоянии, как питается, или посещает детский сад и т.д. Таким образом, ребенок получает тяжелую психологическую травму, ведь лишается возможности контактировать с другим родителем", — говорит лидер Женского движения "За майбутнє".

Другая огромная проблема, по словам Ирины Сусловой, состоит в том, что государственные исполнители не могут обеспечить исполнение судебного решения, которым установлено место постоянного проживания ребенка с родителем, который стал жертвой "семейного киднепинга". Она отметила также, что проблема "родительского киднепинга" не нова.

Но, если 4–5 лет назад мы слышали об единичных случаях и имели возможность реагировать в ручном режиме, сегодня у нас нет времени ждать принятия соответствующего законодательства. Ведь чем дальше мы ждем, тем преступления становятся более масштабными, дерзкими и наглыми. Нарушители понимают, что не несут никакой ответственности, что государство не может вмешаться в ситуацию, оказывать ему должное сопротивление. Поэтому продолжают такие действия и даже консультируют других людей, провоцируя на новые похищения детей. В действительности у нас не так много времени, ведь количество преступлений растет! И наша задача — как можно быстрее доработать тексты, зарегистрировать законопроекты в парламенте и сделать все возможное, чтобы они стали не просто бумажками, а реальным действенным механизмом, который будет противодействовать и в конце концов исключит подобные преступления в будущем», — констатирует Ирина Суслова.

Участие в общественных обсуждениях законопроектов приняли народный депутат Украины Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипшина, советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, адвокат Екатерина Маличенко, юрист-правозащитница Ирина Матвиенко и другие.

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