"Наше государство в надежных руках": Зеленский высказался о своем прилете в Мюнхен на фоне агрессии РФ

"Наше государство в надежных руках": Зеленский высказался о своем прилете в Мюнхен на фоне агрессии РФ

Свое участие в мероприятии он назвал важным.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина находится в надежных руках.

Такое мнение он высказал на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля.

"Я уверен, что наше государство в надежных руках. Это не только мои руки. Это руки наших военных, и руки наших граждан", — подчеркнул глава государства, комментируя свой прилет в Германию на фоне российской угрозы.

На вопрос, боялся ли ехать в Германию, Зеленский ответил: "Нет. Тут же друзья".

Свой приезд в Мюнхен на конференцию он назвал важным. "Но хочу сказать, что я сегодня позавтракал в Украине, и поужинаю – в Украине. Надолго я не летаю", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский уехал в Мюнхен на конференцию. Между тем, в США обеспокоены, что Российская Федерация может использовать его визит в свою пользу. Отмечается, что в Белом доме опасаются, что отсутствием главы государства может воспользоваться президент России Владимир Путин. Более того, глава Кремля в свою очередь в этом году вообще отказался участвовать в конференции безопасности.

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