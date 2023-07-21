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Наше внимание сфокусировано на Украине: в Пентагоне заверили в предоставлении долгосрочной поддержки

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Наше внимание сфокусировано на Украине: в Пентагоне заверили в предоставлении долгосрочной поддержки

США продолжат помогать Украине / Фото: Associated Press

США планируют и дальше обеспечивать Украину дополнительными пакетами помощи в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявила во время прессбрифинга заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, — пишет Укринформ.

"Наше внимание сфокусировано на Украине, на том, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине в этой борьбе сейчас, и как мы можем продолжать поддерживать ее в долгосрочной перспективе", — отметила представитель Пентагона.

"Мы продолжим предоставлять больше пакетов по мере того, как будем продвигаться дальше", — резюмировала Сингх.

Напомним, 19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для украинских военных на сумму в 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

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Просмотры
37
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