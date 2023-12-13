Наши цели на 2024 год четкие – лишить Россию преимущества в воздухе — Зеленский

В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщает Офис главы государства.

«Я очень рад быть сегодня здесь, в Белом доме, чтобы поделиться очень важными сообщениями. Благодарен за приглашение. Я хотел бы поблагодарить Америку и наших партнеров за поддержку», – сказал Владимир Зеленский перед началом встречи с Президентом США в Белом доме.

Он также отметил, что сегодня – особый день для Украины, День Сухопутных войск, в которых несут службу почти 600 тыс. очень отважных украинцев и ежедневно доказывающих украинок, что способны побеждать.

«Наши силы наступают. Мы удачно победили Россию в Черном море. Россия прячет остатки своего военно-морского флота в отдаленных бухтах. Между тем, Украина создала экспортный коридор в Черном море, который поддерживает нашу экономику и глобальную продовольственную безопасность», – рассказал президент Украины.

Глава государства также отметил, что украинская экономика демонстрирует рост почти на 5%, поэтому Украина постепенно становится менее зависимой от внешней помощи.

«Мы двигаемся в правильном направлении. Я хочу обсудить с президентом Байденом, как ускорить это движение. В частности, усиление нашей противовоздушной обороны и возможности уничтожать логистику России. Наши цели на 2024 год четкие – лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать ее наступательные операции. Я думаю, это реально», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, по его словам, среди приоритетных вопросов встречи с президентом США совместное производство оружия и использование замороженных российских активов.

«Президент Байден и я в сентябре говорили о совместном производстве оружия – это очень важно для нас. Сегодня мы обсудим, как это ускорить. Также нам нужно поскорее работать с замороженными российскими активами – более 300 миллиардов замороженных активов террористов. Мы должны использовать их для защиты от российского террора. Так что я хочу поговорить о некоторых деталях», – сообщил Глава Украинского государства.

Он также акцентировал, что Украина даже во время войны продолжает успешно реформировать свои учреждения для интеграции в Европейский Союз.

«Люди должны быть уверены, что свобода безопасна и достаточно сильна, чтобы победить», – сказал Владимир Зеленский.

Также позже Зеленский сказал, что Украина не готова отдать территории и людей — это безумие, предательство Бога и граждан, живущих в оккупации. Украина будет бороться дальше.

Напомним, что ранее Байден заявил, что "после войны Украина будет гордой и сильной, если мы не отвлечемся от нее".

Добавим, что 11 декабря Зеленский прибыл в Вашингтон, где уже встретился с министром обороны Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

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