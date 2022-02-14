"Наши чувства очень теплые": Резников заявил, что в Беларуси заверили в отсутствии рисков с их территории

"Наши чувства очень теплые": Резников заявил, что в Беларуси заверили в отсутствии рисков с их территории

Министр обороны заявил, что какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины в отношении Беларуси исключены, "это просто невозможно".

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля поговорил по телефону с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным "ради восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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Стороны обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы. А также относительно исключения возможных инцидентов и взаимного информирования о возникновении внештатных ситуаций.

Так, Резников рассказал Хренину о ходе украинских командно-штабных учений "Метель-2022" , отметив их оборонительный характер. Кроме того, чтобы укрепить взаимное доверие, белорусский атташе по вопросам обороны посетит эти учения, в то же время украинский атташе посетит белорусско-российские учения "Союзная решительность-2022".

"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные", – заявил Резников.

" Наши чувства очень теплые. Любые угрозы или провокации со стороны Украины в отношении Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич так же заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на порядке днем и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству", – сказал министр обороны Украины.

Напомним, на прошлой неделе в нескольких десятках километров от северо-восточной украинской границы Россия и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость-2022". Это может быть частью плана вторжения в Украину, опасаются западные союзники.

11 февраля Украина обратилась в Россию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

Россия на такой запрос не ответила. Поэтому Украина решила созвать заседание ОБСЕ.

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