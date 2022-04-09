"Наши военные еще сразятся, как бы им ни было сложно" — Арестович о Мариуполе

"Наши военные еще сразятся, как бы им ни было сложно" — Арестович о Мариуполе

Президент Зеленский предложил выходить оттуда, но они отказались.

Мариуполь могут захватить русские войска, но украинские военные еще за него будут бороться.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

"Мариуполь могут взять, это все понимают. Но думаю, наши военные еще сразятся, как бы им ни было сложно. Здесь еще вопрос, чем Украина может помочь Мариуполю. Сейчас скорее Мариуполь помогает Украине. Они оттащили там такое количество войск, что если бы они были на другом фронте, на том же Волновахе, это было бы хуже. Солдаты в Мариуполе понимают, за что они воюют. Президент Зеленский предложил выходить оттуда, но они отказались", — сказал он.

Алексей Арестович добавил, что информация о военных, которые реально готовы отправиться на деблокировку Мариуполя, это "хорошие политические заявления".

"Не будем показывать пальцем на отдельных политиков. Не пройдут они под ударами авиации из Ростовской области и Крыма. Это же голая степь, и по ней идут колонны. Как они пройдут? Даже американская армия не пошла бы. Тем более разве открыта дорога и только возьми и иди? Там российские части, которые давят на Запорожье. Нам нужно иметь шестикратное преимущество на участке, чтобы туда идти. О героическом походе на Мариуполь сейчас могут говорить только те, кто ничего не понимает в военном деле", — добавил он.

Отвечая на вопрос, реально ли мы можем потерять город, Арестович ответил утвердительно.

Можем. Могут заставить наши подразделения сдаться в плен или уничтожить всех. Но я думаю, что им будет тяжело это сделать. Помните утопленный российский корабль в Бердянске. Так они пытались поставками в Мариуполь. Кроме того, наши войска делают что-то интересное в Запорожской области, из-за чего россияне сняли часть войск с Мариуполя и перебросили туда. То есть косвенными способами мы помогаем Мариуполю. Туда летали наши вертолеты. Забирали раненых, сбрасывали боеприпасы, когда это было возможно. Это тяжелая ситуация, да, но не потому, что там командование что-то пропустило. Это военная ситуация. Украина в принципе противостоит противнику, который намного мощнее ее. Сформированы танковые армии, крылатые ракеты, а у нас автоматы и шестеро желающих на одного. И нет тяжелого вооружение — Запад нам его не дает. А наступление — это всегда тяжелое вооружение. И нужное преимущество — один к трем, как минимум", — добавил он.

"У нас все кричат о войне до конца, но люди не понимают, что это такое. Это значит 10-15 тысяч убитых украинских военных. Мы просто поменяемся местами с Россией. Вот ответ тем, кто хочет войны "до победного конца", – резюмировал Арестович.

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