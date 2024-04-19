"Нашим людям придется воевать": Пенс предупредил о войне РФ с НАТО в случае поражения Украины

Политик заявил, что американцам придется начать воевать, согласно статье 5 договора НАТО, когда нападение на одного члена считается нападением на всех.
Если президент РФ Владимир Путин победит Украину, у войск США не будет иного выбора, кроме как воевать с российскими захватчиками в Европе.
Об этом заявил бывший вице-президент США Майк Пенс в Брюсселе, сообщает Politico.
Отмечается, что заявление Пенса – часть его обращения к американскому Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование откладываемой месяцами военной помощи Украине.
"Изоляционизм никогда не является ответом на тиранические режимы с экспансионистскими намерениями, и я верю, что большинство членов Конгресса это понимают", – сказал политик.
Пенс подчеркнул, что если Путин победит Украину, "я не сомневаюсь, что придет время, когда он пересечет границу [с Европой], что нашим мужчинам и женщинам в форме придется воевать". Экс-вице-президент добавил, что "незадолго до пересечения границы нашим людям придется начать воевать, согласно статье 5 договора НАТО, когда нападение на одного члена является нападением на всех".
Читайте главные новости дня:
- Одиозный Ляшко загремел в скандал: военные слили правду об экс-нардепе в армии
- Приедет ли ТЦК искать уклонистов за границей: посол объяснил
- Топила 8-летнего сына, "ибо негде жить": новые подробности шокирующей истории в Виннице
"Во-вторых, я думаю, что вскоре мы [увидим] действия в Тайванском проливе или где-то в Южно-Китайском море", — заметил Пенс.
Он также стал на защиту жесткой риторики экс-президента США Дональда Трампа по поводу неспособности европейских союзников достичь цели НАТО по расходам в 2% ВВП на оборону.
"Наши союзники по НАТО сегодня в лучшем положении для [поддержки] Украины в течение последних двух лет благодаря этим увеличениям затрат на оборону, чем они были бы в противном случае", – сказал бывший вице-президент.
Напомним, немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что Россия может быть готова к нападению на страны НАТО через пять-восемь лет. Это возможно, если РФ восстановит свои силы после войны в Украине.
Читайте также: