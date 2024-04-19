"Нашим людям придется воевать": Пенс предупредил о войне РФ с НАТО в случае поражения Украины

Политик заявил, что американцам придется начать воевать, согласно статье 5 договора НАТО, когда нападение на одного члена считается нападением на всех.

Если президент РФ Владимир Путин победит Украину, у войск США не будет иного выбора, кроме как воевать с российскими захватчиками в Европе.

Об этом заявил бывший вице-президент США Майк Пенс в Брюсселе, сообщает Politico.

Отмечается, что заявление Пенса – часть его обращения к американскому Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование откладываемой месяцами военной помощи Украине.

"Изоляционизм никогда не является ответом на тиранические режимы с экспансионистскими намерениями, и я верю, что большинство членов Конгресса это понимают", – сказал политик.

Пенс подчеркнул, что если Путин победит Украину, "я не сомневаюсь, что придет время, когда он пересечет границу [с Европой], что нашим мужчинам и женщинам в форме придется воевать". Экс-вице-президент добавил, что "незадолго до пересечения границы нашим людям придется начать воевать, согласно статье 5 договора НАТО, когда нападение на одного члена является нападением на всех".

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"Во-вторых, я думаю, что вскоре мы [увидим] действия в Тайванском проливе или где-то в Южно-Китайском море", — заметил Пенс.

Он также стал на защиту жесткой риторики экс-президента США Дональда Трампа по поводу неспособности европейских союзников достичь цели НАТО по расходам в 2% ВВП на оборону.

"Наши союзники по НАТО сегодня в лучшем положении для [поддержки] Украины в течение последних двух лет благодаря этим увеличениям затрат на оборону, чем они были бы в противном случае", – сказал бывший вице-президент.

Напомним, немецкий генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил, что Россия может быть готова к нападению на страны НАТО через пять-восемь лет. Это возможно, если РФ восстановит свои силы после войны в Украине.

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