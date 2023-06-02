Нашли лазейку: Япония будет поставлять США тротил к боеприпасам для Украины — Reuters

США договорились с Японией о закупке тротила для артиллерийских снарядов, которые планируют передавать Украине.

Соединенные Штаты стремятся обеспечить поставки тротила из Японии для 155-мм артиллерийских снарядов, которые Вашингтон спешит доставлять в Украину на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Об этом пишет Reuters.

Следует отметить, что экспортные правила Японии запрещают японским компаниям продавать за границу оружие, например гаубические снаряды, которыми Украина ежедневно отстреливается от российских оккупантов.

В то же время, союзники, похоже, нашли обходной путь, чтобы разрешить продажу тротила в условиях глобальной нехватки боеприпасов.

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Издание пишет, что экспортные ограничения для продуктов двойного назначения или коммерчески продаваемого оборудования менее строги, чем для товаров сугубо военного назначения. Поэтому это позволяет Японии продавать тротил для США.

Отмечается, что на этой неделе в Токио принимали министра обороны США Ллойда Остина. После этого стало известно, что Япония разрешит продажу промышленного тротила, поскольку взрывчатка не имеет только военного использования.

По информации Reuters, США хотят подключить японскую компанию к цепи поставок тротила на заводы по производству 155-миллиметровых боеприпасов.

Государственный департамент США не ответил напрямую на вопрос о том, планируют ли США покупать тротил в Японии, но сказал, что Вашингтон работает с союзниками и партнерами, чтобы "оказать Украине необходимую поддержку", чтобы она могла защитить себя. Там добавили, что Япония "продемонстрировала лидерство в поддержке обороны Украины".

Напомним, Владимир Зеленский 20 мая посетил Японию в преддверии саммита G7. В рамках рабочего визита для участия в саммите стран Группы семи президент Украины провел ряд встреч и переговоров, в частности с главой правительства Италии Джорджей Мелони, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

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