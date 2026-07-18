Нашли перерасходы на 300 млрд грн: в The Economist рассказали новые детали скандала с отставкой Федорова

Михаил Федоров / © Associated Press

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров столкнулся с острым сопротивлением со стороны военного руководства из-за своих реформ, несмотря на успехи в развитии беспилотных технологий и цифровизации армии.

Об этом пишет издание Economist.

Федоров начал работу в должности министра обороны по аудиту, который обнаружил перерасход в 300 млрд грн, а чиновников министерства заставил пройти через детектор лжи.

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«Его первые шесть месяцев в должности характеризовались гиперактивностью и упорством, которая многих сводила с ума. С самого начала он приказал провести аудит Министерства обороны и армейских бригад, выявивший перерасход 300 млрд гривен (6,6 млрд долларов). Он проверил должностных лиц министерства детекторам лжи; тех, кто отказывался или не справлялся, увольняли», — пишет издание о Михаиле Федорове.

Среди достижений Федорова называют перевод части закупок на открытые торги, что почти мгновенно сократило стоимость 155-мм артиллерийских снарядов на 16%.

Шесть месяцев пребывания Федорова в должности министра отметились чрезмерной активностью и воинственностью, что вызвало недовольство многих влиятельных лиц, отмечают журналисты.

«Он задел устоявшиеся интересы и лишил некоторых чиновников выгодных контрактов. Это стало одной из причин его проблем. Остальные же он создал себе сам. Министр открыто конфликтовал с представителями консервативного крыла военного руководства, в том числе с главнокомандующим Александром Сырским. Хорошо известно, что министр обороны пытался добиться увольнения генерала, однако не получил согласия президента. Высокопоставленный источник в разведке еще до отставки господина Федорова предупреждал, что тот не осознавал, насколько мизерными были его шансы на успех», — добавили в СМИ.

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Отставка Федорова — что известно

Михаил Федоров почти семь лет проработал в Кабмине, сначала как министр цифровой трансформации, а последние полгода как министр обороны. 15 июля он подал в отставку.

На брифинге уже после отставки Федоров довольно жестко раскритиковал Сырского и признал, что выступал за его увольнение.

«Сырский не готов смотреть в глаза и говорить о проблемах. Он готов плести интриги, думать, что кто-то заказал какую-нибудь кампанию. Вместо того, чтобы придумать, как победить Россию, он придумал, как расколоть страну», — заявил Михаил Федоров.

Назначенный в январе этого года 35-летний Федоров получил признание благодаря тому, что начал решать ряд проблем, которые годами тяготили Вооруженные силы Украины: он оптимизировал военные закупки, бросил вызов подверженным коррупции системам, ввел конкурентные тендеры и начал искать пути преодоления хронического кризиса.

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Федорова также считали одной из ключевых движущих сил высокоэффективной украинской программы по производству и применению беспилотников, которая началась еще во время его пребывания в должности министра цифровой трансформации.

Кроме того, Федорову приписывают заслугу в том, что он убедил Илона Маска отключить несанкционированный доступ российских войск к системе Starlink на поле боя раньше этого года — шаг, который бойцы на передовой оценили как значительное преимущество.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны Украины будет выполнять Евгений Хмара. Он напомнил, что Хмара возглавлял Центр специальных операций Альфа СБУ, который, по словам Зеленского, демонстрирует одни из самых высоких результатов в уничтожении российских военных.

«Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в составляющих Сил обороны: у него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно», — сказал глава государства.

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16 июля во многих городах Украины прошли митинги в поддержку Федорова. В Киеве и ряде других городов они продолжились и 18 июля.

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