Насилие не может окупаться: в Литве осудили намерения Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС

Насилие не может окупаться: в Литве осудили намерения Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС

Премьер Литвы считает, что это безответственно постоянно попадать в ловушку.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.

Об этом она написала в Twitter.

"Попасть в ловушку один или два раза может быть несчастным случаем, но попадать в нее постоянно — просто безответственно! Предложение восстановить саммиты ЕС с Кремлем в то время, когда режим Путина становится все более и более тоталитарным, только докажет Кремлю, что насилие окупается", — заявила Шимоните.

To fall into a trap once or twice may be a misfortune but falling into it continuously is simply irresponsible!

Proposal to reinstate EU summits w/#Kremlin at the time when Putin's regime gets more & more totalitarian will only prove to Kremlin that violence pays off. #EPP & #EUCO — Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) June 24, 2021

В свою очередь литовский президент Гитанас Науседа на саммите лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что приглашение Путина станет плохим сигналом для государств Восточного партнерства, куда входит и Украина.

"Мы должны иметь дело с Россией, но должны быть очень осторожными относительно реальных намерений путинского режима. До сих пор мы не видели никаких радикальных изменений в модели поведения России", — отметил он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель хочет пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС. Другого способа решить конфликты Меркель не видит. Эту инициативу уже поддержал глава Франции Эммануэль Макрона. Эту инициативу частности поддержал президент Франции Эммануэль Макрона, заявив, что стабильность Европы нуждается "требовательного" диалога с Россией.

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