- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 925
- Время на прочтение
- 2 мин
Наследный принц Ирана попросил личной встречи с Зеленским
Президент Зеленский подчеркнул, что Украина хочет видеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией.
В пятницу, 13 марта, наследный принц Ирана Реза Пехлеви встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает «Суспільне», опубликовав видео этой встречи.
Как видно на опубликованных кадрах, украинский президент встретился с представителем монаршей династии Ирана, который сейчас проживает в США, в посольстве Украины в Париже.
Переговоры состоялись в составе делегаций.
По информации издания, Пехлеви выразил заинтересованность в более прямом диалоге и попросил о переговорах с главой украинского государства в формате «один на один».
Впоследствии президент Зеленский сообщил, что во время этой встречи была подробно обсуждена ситуация в Иране и регионе и американская операция против террористического режима.
«Принц и команда проинформировали меня о сигналах, которые они получают изнутри страны. Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять собственную судьбу. Обсудили, как международное давление и совместные усилия могут этому помочь», — сообщил украинский лидер.
Зеленский отметил, что Украина хочет видеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир.
Украинский президент выразил благодарность наследному принцу за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее президент Зеленский сообщил, что более 10 стран обратились к Украине за помощью в защите от иранских ударных дронов во время конфликта на Ближнем Востоке.