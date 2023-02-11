"Настоящая победа Украины – это распад России": Данилов описал, как нужно трансформировать РФ

Секретарь СНБО отметил, что РФ не должна сохраниться в своих нынешних границах и состоянии.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов убежден, что настоящая победа государства – это распад России, угрожающей всему миру.

Об этом Данилов написал в своей статье для издания "Украинская правда".

"Настоящая Победа Украины – это распад России, исчезновение ее как целостного субъекта истории и политики. Россия – это не только проблема Украины, это проблема, которая расползлась гангреной, угрожая всему миру", – говорится в публикации.

Секретарь СНБО отметил, что Россия с ее автократическим режимом, ресурсной экономикой и "новофашистской идеологией" не смогла сдать цивилизационный экзамен. По мнению чиновника, РФ – территория сплошного насилия и зла, угроза Украине и миру.

"Гарантии безопасности — десубъективизация России как государственного образования, деколонизация территорий, денуклеаризация и депутинизация населения", — подчеркнул Данилов.

Он также убежден, что Украина должна приучать мир к мысли о том, что РФ не должна сохраниться в своих нынешних границах и состоянии.

"Она должна быть трансформирована таким образом, чтобы навсегда исчез риск возрождения российских хватательных инстинктов и рефлексий, присущих серийным насильникам и рецидивистам с постоянным синдромом неполноценности", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что после поражения в войне РФ развалится на отдельные суверенные государства. Подоляк уточнил, что в стране-агрессоре начнутся трансформации, связанные с частичным восстановлением суверенных прав этнических сообществ.

Кроме того, и российский оппозиционный политик Гарри Каспаров убежден, что разгром российской армии в Украине создаст предпосылки для революционных изменений в РФ, которые приведут к ее распаду или возникновению нового государства.

Заметим, по оценкам главы Военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, даже в случае поражения в войне против Украины планы России останутся неизменными и у нее будут аналогичные амбиции.

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