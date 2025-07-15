Настоящая причина, почему Трамп внезапно ужесточился по отношению к России — The Atlantic

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп неожиданно усилил риторику в отношении России и санкционировал новые поставки оружия для Украины.

Но, как сообщает The Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме, дело не в изменении стратегического курса — причина более глубокая и личная.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США получают от Путина много дерьма, а сегодня объявил о масштабных поставках оборонного оружия через НАТО и пригрозил России новыми пошлинами, если она не прекратит войну за 50 дней.

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Впрочем, как рассказали журналистам два чиновника из Белого дома и два внешних советника президента, такое изменение — не результат новой симпатии к Украине или возвращения в трансатлантические альянсы. Причина – глубокое личное разочарование Трампа в Путине.

"Президент давал ему один шанс за другим, но этого достаточно", - сказал один из американских чиновников. По его словам, Путин "действительно переоценил свои возможности" и выставил Трампа в роли младшего партнера.

"Мир за 24 часа" не сработал

Трамп пришел к власти с убеждением, что сможет достичь перемирия между Украиной и Россией за сутки — благодаря личным связям с Путиным. В первые месяцы он преимущественно поддерживал Москву, оправдывая ее действия, критиковал Зеленского и даже приостанавливал обмен разведданными с Киевом.

Президент также рассматривал идею масштабного саммита для оглашения мирного соглашения и пытался перезагрузить экономические отношения с Россией. Но переговоры с эмиссаром Трампа Стивом Виткоффом не дали результатов, и дипломатические усилия были свернуты.

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Обида из-за бомбардировки

После того, как Путин отверг американское предложение прекратить огонь, а Россия начала новые массированные бомбардировки, Трамп окончательно потерял терпение. Он прекратил паузу в снабжении оружием Украины и возобновил контакты с Зеленским.

По словам президента, Путин начал "подталкивать его" именно тогда, когда США и Украина были готовы к прекращению огня.

За последние полгода Трамп и Путин говорили не менее шести раз. И с каждым разговором разочарование Трампа только росло. Весной он признал, что Путин, вероятно, не хочет завершения войны – к такому же выводу американская разведка пришла еще год назад.

"Владимир, СТОП!" — и снова ракеты

Когда Трамп недавно призвал Путина к прекращению огня, написав в соцсетях: "Владимир, СТОП!", Кремль ответил новой волной атак. По словам источника в Белом доме, президент США был глубоко обеспокоен последним телефонным разговором с Путиным, в котором российский лидер повторил свои намерения "освободить" украинские территории.

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"Я много говорю с ним о том, как это сделать. А потом вешаю трубку и говорю: "Это был хороший телефонный разговор", и ракеты запускаются Киевом или каким-то другим городом", - сказал Трамп журналистам.

"Когда это повторяется три или четыре раза, вы говорите, что эти разговоры ничего не означают".

Снабжение Patriot — шаг под давлением

В ответ на растущее насилие Трамп объявил об отправке в 17 батарей систем Patriot. Это самый большой пакет такого типа — за три года войны США предоставили всего две. Также ожидается, что Германия купит еще две батареи у США для передачи Украине, однако, как отметил министр обороны Борис Писториус, поставки продлятся несколько месяцев.

Хотя эти действия не изменяют кардинально ход войны, они могут сдержать Россию и подтверждают готовность Запада помогать Украине. Как заявил Трамп, союзники по НАТО профинансируют закупку вооружения.

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"Это не моя война, и я пытаюсь извлечь вас из нее. Мы хотим, чтобы она закончилась", - сказал он генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

Раскол в лагере Трампа

С начала каденции Трамп балансировал между изоляционистами, например вице-президент Джей Ди Венс и выступавшие за дистанцирование от Киева советник Стив Беннон и республиканцами традиционной линии, в частности сенатором Линдси Грэмом и Джоном Тьюном, которые настаивали на более жесткой позиции в отношении Москвы.

Последние действия президента одобрили даже те, кто раньше критиковал его связи с Кремлем.

"Трамп может принять решение помочь Украине не потому, что заботится о ней, а потому, что его самого унижают", - заявил Гарри Каспаров, российский оппозиционер.

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"Когда Трамп бросает вызов Путину, даже по неправильным причинам - это все равно хорошо".

Неопределенность со стороны США

Поставка вооружений для Украины происходит через НАТО, а не напрямую из США — и это, как отмечает The Atlantic, дает Трампу больше пространства для маневра перед изоляционистским крылом своей коалиции MAGA. В то же время нет гарантий новых траншей помощи.

Сопротивление идее новых поставок растет как среди республиканцев в Палате представителей, так и среди значительной части электората Трампа. Это усложняет планирование для Киева и Европы, которые не могут быть уверены в постоянной поддержке США.

"Считаю ли, что Трамп теперь проукраинский? Пожалуйста. Вовсе нет", - заявил бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос.

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"Европе все еще нужно планировать, учитывая, что США не являются надежным союзником".

Законопроект о санкциях завис в воздухе

Трамп также пока не поддержал двухпартийный законопроект, предусматривающий введение новых санкций и 500% пошлин против стран, торгующих с Москвой. Хотя сенатор Линдси Грэм заявляет о готовности Трампа поддержать документ, в Белом доме отмечают: окончательное решение еще не принято.

Причина — опасения роста цен на энергоносители и дипломатические последствия в переговорах с Китаем и Индией, с которыми Трамп пытается заключить отдельные торговые соглашения.

В то же время, Трамп предложил собственный вариант — 100% пошлины, которые должны вступить в силу, если Путин не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

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"Не уверен, что нам это нужно, но, безусловно, хорошо, что они это делают", - сказал Трамп о законопроекте.

"500% - это со временем теряет смысл. 100% сделают то же самое".

Во время общения с журналистами Трамп был заметно раздражительным. Когда его спросили, что он будет делать при новой эскалации со стороны Путина, президент не стал отвечать и резко прекратил диалог:

"Не становись мне таких вопросов", - отрезал он.

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