"Настоящие планы не анонсируются в газетах": советник Зеленского о намерениях Трампа

Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, и теперь западные СМИ публикуют предвыборные обещания нового американского лидера.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин предостерег от чрезмерного доверия к публикациям о планах новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом Дмитрий Литвин сказал в комментарии для ТСН.ua.

"В общем, можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много", — отметил Литвин.

Напомним, издание АП обнародовало масштабную программу изменений, якобы готовящихся Дональдом Трампом для своей второй президентской каденции, которая сочетает традиционные консервативные подходы с популистскими идеями и предусматривает значительное расширение президентских полномочий. Что именно обещал Трамп во время своей предвыборной кампании – читайте на ТСН.ua.

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