Настоящие слова настоящего лидера – Зеленский прокомментировал заявление Байдена о геноциде в Украине

"Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу", — сказал президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Байдена о геноциде в Украине, который вызвал российский президент Владимир Путин.
Об этом лидер украинской нации написал в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.
Настоящие слова настоящего лидера @POTUS. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России.– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 12, 2022
"Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России", — отметил глава государства и обозначил американского лидера в сообщении в социальной сети.
На прошлой неделе Байден назвал Путина военным преступником и призвал привлечь российского президента в суд, чтобы он понес наказание за военные преступления.
Байден не раз называл Владимира Путина военным преступником.
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