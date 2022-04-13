Настоящие слова настоящего лидера – Зеленский прокомментировал заявление Байдена о геноциде в Украине

Настоящие слова настоящего лидера – Зеленский прокомментировал заявление Байдена о геноциде в Украине

"Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу", — сказал президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Байдена о геноциде в Украине, который вызвал российский президент Владимир Путин.

Об этом лидер украинской нации написал в сообщении в сервисе микроблогов Twitter.

Настоящие слова настоящего лидера @POTUS. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 12, 2022

"Настоящие слова настоящего лидера. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России", — отметил глава государства и обозначил американского лидера в сообщении в социальной сети.

На прошлой неделе Байден назвал Путина военным преступником и призвал привлечь российского президента в суд, чтобы он понес наказание за военные преступления.

Байден не раз называл Владимира Путина военным преступником.

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