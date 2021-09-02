Настоящий мужской разговор: о чем общались Зеленский и Байден

Настоящий мужской разговор: о чем общались Зеленский и Байден

Байден отметил земельную реформу и инфраструктурные изменения в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский во время короткого брифинга в Украинском доме в Вашингтоне рассказал подробности общения с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом он заявил во время пресс-конференции для журналистов.

Глава украинского государства подчеркнул, что энергетическая безопасность — одно из самых сложных вопросов переговоров. По его мнению, время встречи (два часа — ред.) говорит о том, что стороны заинтересованы в диалоге.

Зустріч Зеленського і Байдена (13 фото)

Зеленский отметил, что встреча состоялась нормальной, продуктивной, но не всегда "солнечной" атмосфере. "Настоящий мужской разговор", — отметил украинский президент.

Он сообщил, что Байден отметил земельную реформу и инфраструктурные изменения в Украине. Также США поддерживают инициативу "Крымская платформа". К тому Украина предложила участие Байдена в "нормандской формате", поэтому следует ожидать ответа от США.

И напоследок — Байден гарантирует введение санкций в случае энергетической опасности для Украины из-за "Северного потока-2".

Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.

Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".

Встреча Зеленского и Байдена: на сайте Офиса президента появилось совместное заявление Украины и США

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