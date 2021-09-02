Настоящий мужской разговор: о чем общались Зеленский и Байден

Байден отметил земельную реформу и инфраструктурные изменения в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время короткого брифинга в Украинском доме в Вашингтоне рассказал подробности общения с американским коллегой Джо Байденом.
Об этом он заявил во время пресс-конференции для журналистов.
Глава украинского государства подчеркнул, что энергетическая безопасность — одно из самых сложных вопросов переговоров. По его мнению, время встречи (два часа — ред.) говорит о том, что стороны заинтересованы в диалоге.
Зеленский отметил, что встреча состоялась нормальной, продуктивной, но не всегда "солнечной" атмосфере. "Настоящий мужской разговор", — отметил украинский президент.
Он сообщил, что Байден отметил земельную реформу и инфраструктурные изменения в Украине. Также США поддерживают инициативу "Крымская платформа". К тому Украина предложила участие Байдена в "нормандской формате", поэтому следует ожидать ответа от США.
И напоследок — Байден гарантирует введение санкций в случае энергетической опасности для Украины из-за "Северного потока-2".
Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.
К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.
Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".