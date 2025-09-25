"Настоящий позор!": Трамп взбешен из-за "тройного саботажа" во время его выступления в ООН

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о саботаже во время его выступления в ООН. В частности, речь идет о сломанном эскалаторе, неисправном телесуфлере и выключенном звуке в зале.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трампу, как он утверждает, после выступления сказали, что мировые лидеры, если они не пользовались переводческими наушниками, ничего не слышали.

«Вчера в Организации Объединенных Наций произошло НАСТОЯЩЕЕ Позор. Не одно, не два, а три очень зловещих события!» — констатировал он.

Во-первых, эскалатор, поднимавшийся на главную площадку для выступлений, резко остановился на пятой точке.

«Удивительно, что мы с Меланией не упали лицом вперед на острые края этой стальной лестницы. Мы просто крепко держались за перила, иначе это была бы катастрофа. Это был абсолютный саботаж, как отмечалось в предыдущем „посте“ в The London Times, где говорилось, что работники ООН „шутили об отключении эскалатора“, — вспомнил Трамп.

Он считает, что людей, которые это сделали, следует арестовать.

Вторая ситуация связана с телесуфлером, не сработавшим во время выступления Трампа перед телевизионной толпой миллионов людей со всего мира и важными лидерами в зале.

«Была холодная тьма Я сразу подумал: „Ого, сначала событие с эскалатором, а теперь плохой телесуфлер. Что это за место такое?“ Потом я начал произносить речь без телесуфлера, заработавшей примерно через 15 минут. Хорошая новость состоит в том, что речь получила фантастические отзывы. Возможно, они оценили тот факт, что очень немногие могли бы сделать то, что сделал я», — отмечает Трамп.

Третий инцидент — во время речи Трампа в аудитории был полностью выключен звук. Да, мировые лидеры, если они не использовали наушники переводчиков, ничего не слышали.

«Первым человеком, которого я увидел после окончания речи, была Мелания, сидевшая прямо впереди. Я сказал: „Как я справился?“ А она ответила: „Я не слышала ни слова из того, что ты сказал“, — отметил глава США.

Трамп убежден, что это было не стечение обстоятельств, а тройной саботаж в ООН.

«Им должно быть стыдно. Я отправляю копию этого письма Генеральному секретарю и требую немедленного расследования. Неудивительно, что Организация Объединенных Наций не смогла проделать работу, для которой она была создана. Все записи безопасности на эскалаторе следует сохранить, особенно кнопку аварийной остановки. Секретная служба привлечена», — сказал он.

Напомним, во вторник, 23 сентября, американская полиция остановила кортежи высоких гостей, чтобы предоставить безусловный приоритет в движении президенту США Дональду Трампу. Да, проехать не разрешили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Турецкого президента оцепила охрана, не позволив приблизиться к нему журналистам.

Ситуация вызвала серьезный резонанс в турецких СМИ и социальных сетях. Там утверждают, что это не что иное, как дипломатический конфуз.