Настоящий смысл войны против Украины: бывший спичрайтер Путина озвучил причину агрессии

Хозяин Кремля начал войну для того, чтобы продолжить свое правление.

Президент РФ Владимир Путин за последние годы растерял свой электоральный рейтинг, поскольку россияне потеряли интерес к событиям за пределами страны и стали обращать внимание на жизнь внутри РФ. Чтобы продолжить свое правление, ему нужна была "маленькая победоносная война".

Такое мнение высказал в эфире телеканала Freedom политолог и публицист Аббас Галлямов, в 2008-2010 годах являвшийся спичрайтером премьер-министра РФ Владимира Путина.

По его словам, россияне потеряли интерес к "успехам" внешней политики и волна восхищения от аннексии Крыма утихла.

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"Вот этот эффект "Крым наш" перестал играть и рейтинги его [Путина] пошли вниз... Россияне начали возвращаться к ситуации внутри страны... НАТО, Украина, а давайте наши проблемы обсуждать?" — заметил политолог.

Галлямов отметил, что в 2015 году электоральный рейтинг Путина достигал 76%, а к 2020-му он упал до 45%.

"Прежде всего, это было связано именно с тем, что россиянам просто надоела внешняя политика. А на внутриполитическом пространстве предъявить Путину было нечего... У нас что? Падение уровня жизни уже более 10 лет продолжается. Коррупция. Рост разрыва в доходах между богатыми и бедными... Деградирующая социальная инфраструктура... И полное отсутствие перспектив”, — описал ситуацию эксперт.

Поэтому, считает Аббас Галлямов, чтобы вернуть этот внешнеполитический контекст, Путину понадобилась "маленькая победоносная война".

"Он затеял ее просто ради того, чтобы остановить процесс деградации своих рейтингов, деградацию своей легитимности, потому что впереди уже маячили выборы 2024-го года", — резюмировал политолог.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не стремится отвоевать "дополнительные территории" во время войны в Украине, а полномасштабное вторжение объяснил желанием "чувствовать себя в безопасности".

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