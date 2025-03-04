Настроен ли Зеленский на переговоры с США: в Офисе президента ответили

Президент Украины Владимир Зеленский абсолютно конструктивно настроен на ведение переговоров с американской администрацией.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Брусило в эфире "Мы-Украина".

"Эта тема обсуждается. Президент Украины Владимир Зеленский абсолютно конструктивно настроен на ведение переговоров. Все заявления, сделанные предварительно по отношению к американской стороне — именно в плане сотрудничества — экономического, военного, безопасного — остаются в силе", — отметил он.

Именно в конструктивном диалоге с США нуждается Украина, добавил Игорь Брусило.

"Конструктивного диалога... С тем, чтобы выслушать позиции обеих сторон, понять позицию Украины в этой войне, потому что Украина является жертвой полномасштабной российской агрессии. И это должно быть учтено. Поэтому сейчас и работает как президент, так и команда президента, чтобы обеспечить самые сильные гарантии безопасности для того, чтобы мир был постоянным, чтобы не было". отметил он.

Тем временем США приостановили военную помощь Украине. Уже стало известно, как это отразится на ходе войны.

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