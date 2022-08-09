Настроен на углубление сотрудничества с Африкой: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Конго

Это были первые в истории Конго-Украина переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Республики Конго Феликсом Чисекеди.

Об этом он сообщил 9 августа в Twitter.

"Провел разговор с президентом Республики Конго. Во время первых в истории Конго-Украина переговоров подчеркнул необходимость преодолеть продовольственный кризис, вызванный агрессией РФ в отношении Украины. Отметил важность поддержки Украины со стороны Конго, в частности в ООН. Настроен на углубление сотрудничества с Африкой", – отметил Зеленский.

Провел разговор с Президентом @FelixUdps. Во время первых в истории — переговоров отметил необходимость преодолеть продовольственный кризис, вызванный агрессией РФ в отношении. Отметил важность поддержки со стороны, в частности, в ООН. Настроен на углубление сотрудничества с Африкой! – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 9, 2022

Напомним, что 2 августа ОП сообщил, что Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, проинформировал его о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО для успешного отражения российских атак и перехода к дальнейшему контрнаступлению.

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