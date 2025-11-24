ТСН в социальных сетях

"Настроен оптимистично": Трамп готовится обсудить с Рубио обновленный мирный план по Украине

Трамп сегодня встретится со своим госсекретарем Марко Рубио, чтобы обсудить поправки к американскому мирному предложению по Украине.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сегодня проведет встречу со своим госсекретарем Марко Рубио, чтобы обсудить обновление "мирного предложения" США по Украине.

Об этом сообщает Sky News.

В минувшие выходные Рубио возглавлял переговоры в Женеве, направленные на внесение возможных поправок в документ.

По словам госсекретаря, переговоры оказались "очень полезными" и стали "самым продуктивным днем за очень долгое время".

"Я настроен очень оптимистично и считаю, что нам удастся что-то сделать", - отметил Рубио.

Ранее мы писали, что предусматривает обновленный мирный план США по прекращению войны в Украине.

