- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 1 мин
"Настроен оптимистично": Трамп готовится обсудить с Рубио обновленный мирный план по Украине
Президент США Дональд Трамп сегодня проведет встречу со своим госсекретарем Марко Рубио, чтобы обсудить обновление "мирного предложения" США по Украине.
Об этом сообщает Sky News.
В минувшие выходные Рубио возглавлял переговоры в Женеве, направленные на внесение возможных поправок в документ.
По словам госсекретаря, переговоры оказались "очень полезными" и стали "самым продуктивным днем за очень долгое время".
"Я настроен очень оптимистично и считаю, что нам удастся что-то сделать", - отметил Рубио.
Ранее мы писали, что предусматривает обновленный мирный план США по прекращению войны в Украине.