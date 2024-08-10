Наступление Киева получило "зеленый свет" от союзников — Politico

Германия и другие союзники Украины раньше не желали позволять Украине ударить по России, но последнее наступление может изменить политику.

Западные союзники отреагировали на расширение украинского наступления.

Об этом пишет Politico.

Это включает и Германию в качестве союзника, часто не желавшего рисковать провоцировать российского лидера Владимира Путина, особенно когда речь идет о предоставлении украинцам оружия, которое они могли бы использовать для нападения на Россию.

Но из Берлина нет никаких "мерцающих красных огней" по вторжению в Россию на этой неделе.

"Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве", — заявили Politico в МИД Германии, — это не ограничивается ее собственной территорией.

Многие политики консервативной оппозиции Германии еще более решительно поддержали украинское наступление — и использование немецкого оружия на территории России. Родерих Кизеветтер, высокопоставленный законодатель от Христианских демократов, сказал СМИ, что вполне законно наносить удары по "базовым зонам" в России оружием, подаренным Германией.

"Вопрос о том, идет ли речь о западном оружии, не возникает, потому что после его доставки это украинское оружие", – сказал Кизеветтер.

Канцлер Германии Олаф Шольц пока воздерживается от того, чтобы покинуть летний отпуск, чтобы сказать что-нибудь о ситуации.

В то же время, как пишет издание, и Берлин, и Вашингтон изменили политику по ударам по российской территории в мае в ответ на российское наступление на второй в Украине город Харьков. Украина "вправе, гарантированное международным правом, защищаться от этих атак", – заявил тогда представитель правительства Германии.

Одобрение Вашингтона в мае было очень тщательно сформулировано и ограничивалось районами вблизи Харькова.

Но сейчас США не делают больших хлопот по поводу наступления.

"Очевидно, что мы решительно поддерживаем усилия Украины по защите от агрессии России", — заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер в четверг, добавив: "Политика, которую мы объявили, заключалась в том, чтобы позволить Украине отвечать на атаки, поступающие непосредственно из- за российскую границу. И так, в районе, где они сейчас действуют через российскую границу, мы видели атаки оттуда".

"Пока не понятно, какие долгосрочные цели имеет Украина по поводу нынешнего наступления, сможет ли она удержать захваченную территорию", — резюмирует издание.

Напомним, за последние три дня ситуация в Курской области достаточно "тревожная". Появляется все больше информации о продвижении освободительных войск в глубь России.

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