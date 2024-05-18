Наступление на Харьков, нехватка ПВО, мирный саммит: ключевые заявления Зеленского AFP

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью AFP.

ТСН.ua собрал основные заявления президента Украины.

Наступление на Харьков

Зеленский считает, что оккупантам будет сложно взять Харьков.

"Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество", – сказал он, добавив, что все же не считает это большим успехом для РФ.

Оружие для Украины

Зеленский объяснил журналистам, что ВСУ нужно две вещи – разрешение использовать западное оружие для ударов по территории РФ и больше средств противовоздушной обороны.

"Наибольшее преимущество Москвы — запрет, наложенный Западом на неиспользование переданного Киеву оружия для ударов по РФ", — цитирует AFP слова Зеленского.

Украине не хватает систем противовоздушной обороны

Потребности Украины в системах противовоздушной обороны закрыты всего на четверть.

Зеленский подчеркнул, что Россия может атаковать нашу территорию из любого оружия, ведь у Украины только "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты страны с точки зрения противовоздушной обороны.

"Это наибольшее преимущество, которое имеет Россия. Мы не можем ничего поделать с их системами, размещенными на территории России, с помощью западного оружия", — подчеркнул Зеленский.

Перемирие на период Олимпийских игр-2024

Зеленский объяснил, что Украина не против мира и окончания войны. Однако перемирие пойдет на пользу России, считает президент. Также он объяснил, в чем отличается позиция украинцев с мнением западных партнеров: речь идет о ценностях и точках зрения.

"Украина и ее союзники разделяют одинаковые ценности, но они имеют разные точки зрения, в частности о конфликте и перемирии. Перемирие выгодно врагу, вот почему мы отрицаем. И понятно почему — я просто не хочу, потому что они отбирают у нас больше территории", — сказал он.

Мирный саммит в Швейцарии

Зеленский объяснил, что Украина хотела бы видеть на мирном саммите Китай и развивающиеся страны. В то же время Россию не приглашали, заявил глава государства.

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