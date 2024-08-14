Наступление на Россию: в Польше прокомментировали события в Курской области

"Прорыв" границы РФ в Курской области и действия украинских военных являются оборонными. Украина имеет право парализовать агрессивные намерения России.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает "Польское радио".

Он отметил, что поведение российских окупантов в Украине имеет признаки геноцида, поэтому Киев имеет полное право остановить агрессивные намерения РФ.

"Действия Украины оборонные. То, что совершают российские войска и российская авиация с территорией Украины, носит признаки геноцида и бесчеловечных преступлений. Украина имеет полное право вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию в ее агрессивных намерениях", — сказал глава польского правительства. .

По словам Туска, следует быть "очень осторожен с формулировками" того, что отправленное иностранное оружие для ВСУ используется для операции в Курской области. Польский премьер подчеркнул, что Варшава поддерживает постоянный контакт с Киевом на самом высоком политическом уровне. Политик подчеркнул, что не удивлен таким нестандартным и для кого-то неожиданным изменением ситуации на фронте.

Как сообщалось, Китай отреагировал на события в Курской области. В частности Пекин призвал все стороны к деэскалации конфликта и заявил, что позиция КНР в украинском вопросе остается последовательной и четкой.

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