Наступление на свободу слова: в Афганистане после захвата талибами перестали работать более 150 СМИ

Главными проблемами прекращения работы стали финансовые проблемы и вводимые властями различные ограничения.
Минимум 153 афганских СМИ перестали работать с того момента, как террористическое движение "Талибан" захватило Афганистан в середине августа 2021 года.
Об этом информирует телеканал Tolo News со ссылкой на организации, выступающие в защиту свободы СМИ.
Главными проблемами, из-за которых различные телеканалы, радиостанции и печатные издания прекратили работу, стали финансовые проблемы и вводимые новыми властями ограничения.
Например, одним из СМИ, которое недавно закрылось, стала радиостанция Milma, существовавшая с 2011 года и освещавшая события в политической, культурной и спортивной сфере.
По словам представителя Союза афганских национальных журналистов Масрура Лутфи, если международные организации не предпримут шаги для решения этой проблемы, вскоре наступит конец свободе СМИ.
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