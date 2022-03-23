"Наступление Путина застопорилось": Шольц заявил о проблемах России в войне

Канцлер убежден: Путин должен остановить боевые действия

У страны-агрессора России возникли проблемы с наступлением в Украине, которое началось 24 февраля.

Об этом во время выступления в Бундестаге сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

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"Наступление Путина застопорилось, несмотря на весь ущерб, который он приносит изо дня в день", — сказал Шольц.

По словам немецкого канцлера, президент страны-оккупанта Владимир Путин "должен услышать правду", остановить боевые действия и найти дипломатическое разрешение конфликта.

Шольц подчеркнул, что начавшаяся 24 февраля война уничтожает не только Украину, но и "будущее России".

"Мы постоянно усиливаем санкции, но эти меры должны быть по европейским государствам не сильнее, чем по российскому руководству", – добавил он.

Как сообщалось, Штольц заявил, что украинцы могут рассчитывать на Германию. В частности, Берлин ввел санкции против России, которая 24 февраля начала войну против Украины. Эти ограничения работают.

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