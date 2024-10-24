Наступление РФ из Беларуси на Украину в феврале 2022-го: Лукашенко придумал свою версию

Лукашенко рассказал историю о том, как РФ наступала на Украину.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о наступлении на Украину армии РФ с территории его страны.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Стиву Розенбергу для BBC.

Розенберг подчеркнул, что Республика Беларусь сыграла свою роль в войне против Украины, когда путинская армия отчасти начала наступление с ее территории, а сам Лукашенко дал разрешение на это. Впрочем, в интервью "президент" уклонился от ответа.

"Откуда вы знаете, что я дал разрешение на использование белорусской территории?", — сказал Лукашенко.

По его словам, якобы на территории РБ проходили учения с участием нескольких тысяч русских солдат. Впоследствии президент-диктатор Путин начал отводить свои войска с того места, где они находились на юге Беларуси, по дороге, которая идет вдоль границы с Украиной:

"В какой-то момент он перенаправил часть этих войск в Киев. Я уверен, что их спровоцировали. Путин сам решает, как ему выводить свои войска. Через Киев. Или он мог пойти через Минск", — подчеркнул Лукашенко.

Также белорусский диктатор заявил, что не звонил Путину, чтобы узнать, что происходит. Мол, кремлевский "фюрер" имеет право распоряжаться своими солдатами так, как считает нужным.

Напомним, также Лукашенко рассказал, о чем сожалеет Путин в войне с Украиной. Якобы "фюрер" сожалеет о потерях, потому что "он же живой человек". Впрочем, диктатор РФ убежден, что он прав.

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